سبورتنج يتعادل مع الحرس ويستعد للشواكيش

تعادل الفريق الاول لنادى سبورتنج مع فريق حرس الحدود ضمن المواجهات الاولى لدورى المحترفين المؤهل للدورى الممتاز

وظفر كل من الفريقين بنقطة ليرتفع رصيد كل منهما الى ٤ نقاط بتعادل سلبى جمعهما على ملعب حرس الحدود بالمكس بالاسكندرية

وكان فريق نادى سبورتنج بقيادة المدير الفنى الكابتن أحمد فاروق قد أضاع ٣ فرص حقيقية هددت مرمى حرس الحدود الذى لم يفلح فى كسر شباك سبورتنج على الرغم من أنه من الفرق الثقيلة المتوقع صعودها الى الدورى الممتاز الا ان فريق “ فاروق” فعلها ولم يسمح بإقتحام شباكه

ويستعد فريق سبورتنج الى مواجهة الشواكيش بفريق نادى الترسانه يوم الجمعة المقبل الموافق ٧يونية الجارى