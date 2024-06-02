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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادي البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد لفريق الكرة النسائية

نادي البنك الأهلي
نادي البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد لفريق الكرة النسائية

كشف اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى عن تولى الكابتن محمد كمال مدرب منتخب مصر السابق للكرة النسائية مسؤولية الادارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادى البنك الأهلى فى الموسم الجديد.

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نادي البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد لفريق الكرة النسائية

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق للموسم المقبل، مؤكدا أهمية المرحلة القادمة لفريقه في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، على قناة "أون تايم سبورت": "تحدث مع لاعبي الفريق لضرورة غلق صفحة مباراة المصري، والعمل على تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب". 

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين عن أهمية مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، ثم مواجهة الإسماعيلي قبل فترة التوقف الدولي، لكي نعبر هذه المرحلة الصعبة".

 

 

 

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نادي البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد لفريق الكرة النسائية

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