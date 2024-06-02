الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شولتس لبوتين: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

شولتس
شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (الأحد)، إن أحدث خطوة اتخذها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز حدوده الشرقية تهدف إلى ردع روسيا، مضيفاً أنه ينبغي لموسكو أن تعلم أن الحلف سيكون مستعداً للدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر.

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وذكر شولتس خلال المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا الذي حضرته أيضاً رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا شيمونيتي أن ألمانيا تلعب دوراً رائداً في وجود الحلف بمنطقة البلطيق، على حدود روسيا منذ نحو 10 سنوات.

وتابع: «نظراً لأن التهديد الروسي سيستمر، قررنا نحن وحلفاء آخرون، العام الماضي، نشر وحدات إضافية في دول البلطيق وتمركز لواء كامل هناك بصورة دائمة في المستقبل».

وقال: «لكن هذا التحول في السياسة الأمنية ضروري لكي نظهر لروسيا أننا على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف ضد الهجمات». وأضاف أن الطرق الدبلوماسية لن تفلح إلا من موقع القوة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأعضاء في الحلف، الأسبوع الماضي، من السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتهم في الهجوم على روسيا، وذلك بعد أن رفع عدة حلفاء غربيين القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي قدموها لكييف.

ورفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أول من أمس، هذه التحذيرات، قائلاً إن الدفاع عن النفس ليس تصعيداً.

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