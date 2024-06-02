تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

ينتظر الاف الطلاب ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بالأقصر، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب من جانب أولياء الأمور والطلاب.

وتقدم بوابة بنشر نتائج الشهادة الإعدادية فور ظهورها، والمقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها.

وشدد خالد على المصححين بتحري الدقة خلال أعمال تصحيح الامتحانات؛ لافتًا إلى أن كراسات الإجابة التي بين أيديهم خلال هذه الأيام، إنما هي حصاد شهور من جهود الطلاب في المذاكرة والتحصيل، والأسرة في النفقات والمتابعة، والمعلم في الشرح والإيضاح، موجههم: "فتحروا الدقة، وتحلوا بالرفق"

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بجهود لجنة النظام والمراقبة، والأداء المتميز، لافتاً إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.