بدء شراء دين القلعة للاستثمارات المالية

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية فتح باب المرحلة الأولى لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية، وتمتد من اليوم الأحد الموافق 2 يونيو الجاري حتى يوم الأربعاء المقبل 5 يونيو.

قالت القلعة في بيان للبورصة أن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم بالجنيه هو 0.6776 جنيه وفقاً لنسبة الحق في المشاركة بشراء الدين للمساهم الذي قرر المشاركة بحد أقصى لكل الأسهم المستحقة في المشاركة التي لها حق الاشترك في المرحلة الأولى (0.6776 جنيه × 1.592.984.776 سهم= 1.079.406.484 جنيه).

وأشارت إلى أن شركات السمسرة سوف تقوم بتحصيل مبالغ الاشترك المطلوبة وتحويلها إلى الحساب البنكي بالجنيه في البنك العربي الأفريقي.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، وافقت على العرض القدم من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) لشراء الدين الخارجي المستحق لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية.

كما وافقت على المشاركة في عقد القرض المشترك المؤرخ في 1 فبراير 2012 الموقع بين القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل البنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض.

وأوضحت الشركة أنه بمجرد سداد المقابل بالشروط المحددة تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقاً لعقد القرض المشترك.

ويشار إلى أن شركة (QHRI) تم تأسيسها وفقاً لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.

وبحسب البيان، وافقت العمومية على العرض المقدم لمساهمي الشركة للمشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك؛ وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها (QHRI) طبقاً للشروط الآتية:

-الأساس القانوني لتنفيذ عملية شراء الدين: موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين والتوقيع على طلبات الاشتراك في شراء الدين وسداد مبلع المشاركة.

- مقدار الدين المطلوب شراؤه: 230.998 مليون دولار عبارة عن 131.42 مليون دولار أصل القرض و99.57 مليون دولار فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي، بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين والمتوقع قبل نهاية يونيو 2024.