أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب بعد تعرض سائق علي الطريق الزراعي السريع، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب أعلى كوبري قها ،بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابة سائقها، وحدوث حالة من التكدس المروري بطريق الإسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لإزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب أعلى كوبري قها



وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القليوبية بلاغا، يفيد بانقلاب سيارة أعلى كوبري قها، وانتقل رجال إدارة المرور إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة نقل تعرضت للانقلاب، مما أسفر عن إصابة سائقها.

وتسبب الحادث في تكدس مروري بالطريق اتجاه القاهرة، وجاري رفع السيارة، وإزالة آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

كما قضت الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطلين لاتهامهما بحيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش" وذخائر، وأسلحة بيضاء، والتعدى بالضرب علي شخص وإصابته، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2677 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام س م"، مقيم عزبة عبد الله باشا بلقس مركز قليوب، و"أحمد م س"، مقيم عزبة عبد الله باشا بلقس مركز قليوب، لأنهما في يوم 20 / 2 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو احرازها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني، كما حازا وأحرزا أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لحملها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ضربا المجني عليه "محمد مجدي عبد الحميد سيد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بانتظاره حيث أيقنا تواجده والتعدي عليه ضربا فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام الأسلحة والأدوات موضوع الأوصاف السابقة، كما أن المتهمين أطلقا أعيرة نارية داخل كردون مركز قليوب على النحو المبين بالتحقيقات.