الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لقطاع غزة

إستمراراً للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع ، وتأكيداً على دعم مصر للقضية الفلسطينية.

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الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في قطاع غزة تزداد سوءا كل يوم

في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته فى مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

المساعدات المصرية لقطاع غزة 

 إنطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على  مدار الأيام الماضية يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولى من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة ، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلالم السكان . 

المساعدات المصرية لقطاع غزة 

ولتمنح تلك المساعدات قدراً ضئيلاً من الأمل لأهالى القطاع جراء إستمرار الحرب داخل القطاع .

المساعدات المصرية لقطاع غزة 

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الجريدة الورقية