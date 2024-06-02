قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية في يومها الثاني

تابع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الثاني، وذلك عبر تقنيات الاجتماع عن بعد ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالقطاع.

وخلال متابعته الدقيقة، تواصل فضيلته مع أعضاء لجنة المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية، للاطلاع على سير الامتحانات في كل من سوهاج والقليوبية وقنا والإسكندرية والقاهرة، حيث أكد فضيلته على حسن سير الامتحان وسلاسة أدائه من قبل الطلاب، مع عدم وجود أي شكاوى تُذكر.

وتقدم الشيخ أيمن عبد الغني بالشكر لأعضاء لجان المتابعة، والسادة رؤساء اللجان، وأعضاء لجان الملاحظة، مشددًا على أهمية توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف، بما يتماشى مع رسالة الأزهر الشريف في رعاية أبنائه الطلاب.

ووجه التحية للطلاب من أبطال الثانوية الأزهرية، ونقل لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور حمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مؤكدًا على حرص قطاع المعاهد الأزهرية، على تقديم كافة سبل الدعم، والجو الملائم لأبنائه الطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات بكل ثقة وتميز.

رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وفضيلة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، وأمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابعون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقنا.

بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، قام الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، بقطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه فضيلة الشيخ تاج الدين ابو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، امين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الازهرية، حيث قاموا بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجان بنين وفتيات قوص الثانوي، بمنطقة قنا الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

مؤكدين على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي القسم الادبي أدوا اليوم الامتحان في مادة الفقه فترة أولى، والانشاء فترة ثانية.