محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس ببسيون

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس ببسيون بطول 523متر و متوسط عرض 7متر ، فتم الانتهاء من أعمال تركيب البلوعات بأحدث التقنيات لضمان تصريف فعال للمياه، كما تم الانتهاء من رفع المطابق لتتناسب مع مستوى الشارع، مما يسهل حركة السير ويقلل من مخاطر الحوادث. بالإضافة إلى إكمال تركيب الإنترلوك والذي يتميز بمتانته ومظهره الجمالي.

وأشار المحافظ ان الشارع يعد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم ، وأعمال التطوير والرصف الجارية به ستساهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين .

على صعيد متصل قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمتابعة جولاته الصباحية ، بتفقد الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا. حيث يتم استكمال أعمال التدبيش فى الكورنيش لحماية ميول الطريق و تشغيل الطبقه الثانية من السن على بحر الملاح و تركيب انترلوك الرصيف ، وأشار رحمي الى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ ان كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

واكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير و التجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.