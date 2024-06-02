في سابقة هي الأولى من نوعها.. "عمومية قضايا الدولة" تستخدم التصويت الإلكتروني لاختيار أعضائها

رئيس هيئة قضايا الدولة.. التصويت الرقمي بتوجيهات من القياده السياسيه

في سابقه هي الأولى من نوعها أن يتم التصويت الالكتروني بين أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري على مستوى الجهات والهيئات القضائية وذلك لاختيار المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، و يبلغ عددهم (94) مستشاراً، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد (81) مستشاراً، وتعد هذه الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات، التي يتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 واستحداث منظومة العدالة الناجزة.

إنجازًا هامًا يُسجل لقضايا الدولة وخطوة هامة نحو التحول الرقمي في منظومة العمل بها، ونموذجاً يحتذى به في باقي الجهات بالدولة وفي مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتُؤكّد هذه التجربة الناجحة على إلتزام قضايا الدولة بتطوير منظومة عملها وفقاً ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني.

عمومية قضايا الدولة

هذا ما أكده المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة على أهمية استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيها الدائم لتطوير منظومة عملها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها حول استحداث منظومة العدالة الناجزة.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسم الهيئة في بيان له بأنه تم استخدام أحدث أنظمة وبرامج التحول الرقمي التي تم تطويرها من قبل إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالتنسيق مع شئون الأعضاء والتفتيش الفني برئاسة المستشار عبد العال جرنه نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني.

وأضاف أن من مميزات استخدام التصويت الإلكتروني تحقيق السرعة وتوفير الدقة، حيث ساهم التصويت الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج بشكل دقيق وفوري. كما أن نظام التصويت الإلكتروني يضمن شفافية عملية التصويت، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات ومنع أي أخطاء في النتائج، إضافة إلى أنه تم تصميم نظام التصويت الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، بحيث تمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من استخدام نظام التصويت الإلكتروني بسهولة وسرعة ويسر.

وقد لاقي التصويت الالكتروني إقبال شديد من مستشاري قضايا الدولة، واستحساناً كبيراً من قبل المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، حيث أشادوا بسهولة وسرعة ودقة النظام، كما أشادوا بجهود إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة في تطوير هذا النظام.

عمومية قضايا الدولة

حضر فعاليات الجمعية العمومية جميع المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع الهيئه القضائيه لهيئة قضايا الدوله وأعضاء المركز الإعلامي للهيئه و أمناء نواب رئيس الهيئه والمكتب الفني ورئيس إدارة التفتيش المستشار عبد العال جرنه واخرون.