استمرار مبادرة المراجعات لطلاب الثانوية العامة بقنا

واصلت مبادرة «تقدر في 10 أيام»، بمحافظة قنا، لليوم الخامس على التوالى فاعلياتها والتي تتضمن عقد دورات للمراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام و أحمد سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي ومديرو الإدارات التعليمية و مديرو المدارس المستضيفة للطلاب ونخبة من الأكفاء من هيئة التدريس.

فقد تم عقد مراجعات اليوم الأحد لمواد اللغة الإنجليزية والجيولوجيا بالتعاون و التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ، و تستأنف غدا مراجعات التاريخ واللغة الفرنسية .«تقدر في 10 أيام»..

أماكن المراجعات المجانية للثانوية العامة في قنا..

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن إطلاق مؤسسة "حياة كريمة" لمبادرة «تقدر في 10 أيام»، والتي تتضمن إنطلاق المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية.

وأضاف محافظ قنا أن تلك المباردات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم التام لأبنائنا من الطلاب والشباب، مشيراً الى أن المبادرة تشمل عدة محاور: مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، ودعم نفسي للطلبة وأولياء الأمور.

وأكد الداودي انه تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع منسقي المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأبنائنا الطلاب من خلال الإعلان وإعلام الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة للبدء في المراجعات النهائية لمبادرة «تقدر في 10 أيام» لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لأبنائنا الطلاب من المراجعات النهائية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

أشار محافظ قنا أن هذه المراجعات تُعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملاً، من خلال المراجعات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.

ومن جانبه أوضح لدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أنه تم تجهيز تسعة قاعات بعواصم مراكز المدن ، بواقع قاعة لطلاب كل إدارة تعليمية مع تكليف نخبة من أفضل معلمي المواد بالتواجد مع الطلاب وفق الجدول المحدد لتوضيح وتبسيط ما يتم تناوله من معلمي الوزارة.

لافتًا أن طلاب إدارة قنا التعليمية يتواجدون بقاعة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات (المنشية)، وطلاب إدارة فرشوط بقاعة مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة ، وطلاب إدارة نجع حمادي التعليمية بقاعة مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين ، وطلاب إدارة دشنا بقاعة مدرسة دشنا الثانوية المشتركة ، وطلاب إدارة قوص بقاعة مدرسة قوص الثانوية العسكرية ، طلاب إدارة نقادة بقاعة مدرسة نقادة الثانوية بنات ، طلاب إدارة الوقف التعليمية بقاعة مدرسة المراشدة الثانوية ، وطلاب إدارة أبوتشت التعليمية بمدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية ، طلاب إدارة قفط التعليمية بقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة.

يذكر أن مبادرة "تقدر في 10 ايام" التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة، تأتي في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة التي أرسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين يعدون أحد أهم دعائم بناء الجمهورية الجديدة، واستكمالا لدور الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.