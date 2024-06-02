محافظ أسيوط: تفعيل التدريب الميداني للطلاب وزيارة المشروعات القومية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على دعمه الكامل لتفعيل المشاركة المجتمعية بين المحافظة وكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة ،لدعم المشروعات القومية والتنموية وإشراك الشباب وطلاب الجامعات في عمليات التنمية ... جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة أفنان عبدالرؤوف منسق الإرشاد الاكاديمي ببرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات، بكلية الآداب بجامعة أسيوط، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالديوان العام.

وأشار محافظ أسيوط، إلى التنسيق الذى تم مع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، للتعاون وتنسيق الجهود بين المحافظة وكليات الجامعة ومراكزها البحثية لدعم وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والنهوض بقطاعات المحافظة المختلفة، مؤكدًا على دور جامعة أسيوط في إعداد أجيال متميزة من الخريجين قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية ومؤهلة للتفوق في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وفي وضع وتنفيذ البرامج البحثية التي تنمي المعرفة وتسهم في تطوير المجتمع مشيرًا الى أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات الرئاسية للتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلا عن مشاركة طلاب الجامعة في برنامج الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ إنه يجرى تنظيم اللقاءات الشبابية والزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية تفعيلًا للمشاركة المجتمعية بمشاركة طلاب وطالبات الجامعات والمدارس ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ مبادرة صنايعية مصر لتدريب وتأهيل الشباب وخريجي الجامعات على سوق العمل فضلًا عن تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى الأكثر احتياجًا وتنفيذ برامج تنمية الموارد الذاتية وتبني مشاركة مجتمعية حقيقية لبناء المجتمع وبناء الإنسان المصري.

ووجهت الدكتورة أفنان عبدالرؤوف الشكر للوزير المحافظ على رعايته ودعمه لشباب الجامعة وحرصه على إشراكهم في الزيارات الميدانية للمشروعات بالإضافة إلى اللقاءات الشبابية التي تنظمها المحافظة ومديرية الشباب والرياضة وإتاحة الفرصة أمام طلاب وطالبات الجامعة للتدريب الميداني بالوحدات التابعة للمحافظة ومختلف المشروعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم مشيرة إلى دور برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات، بكلية الآداب بجامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور خالد بدرة رئيس البرنامج والدكتور عصام عادل والدكتورة هناء رفعت أعضاء البرنامج.