وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

في يومها الثاني..

تفقد الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023-2024م بمحافظة الشرقية، في اليوم الثاني للامتحانات والأول للقسم الأدبي، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

مادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي



شهدت مدينة «بلبيس» بالشرقية أولى جولات فضيلة وكيل الأزهر اليوم، حيث تفقد فضيلته مقر لجنتي فتيات وبنين بلبيس، وأدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي في هدوء واستقرار .

التركيز أثناء الإجابة على الأسئلة



حثَّ فضيلته الطلاب على التركيز أثناء الإجابة على الأسئلة، والاجتهاد واستغلال الوقت واستثمار كل لحظة قبل الامتحان وفي أثناء الامتحان، فهذه المرحلة من أهم مراحل الطالب في مسيرته التعليمية.



في الشرقية اليوم؛ أدى 10590 طالبا وطالبة من القسم الأدبي امتحاناتهم، وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وفى نفس السياق كان وكيل الأزهر تفقد أمس مقر لجنة طلاب معاهد غزة الموجودين في مصر بمقر معهد في 15 مايو، والذين يؤدون الامتحان في مادتي التاريخ والفيزياء للقسم العلمي، وقد بدأت امتحاناتهم منتصف مايو الماضي، وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة لهم، فضلا عن الرعاية العلمية والصحية، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي وجه باستقبال طلاب غزة في بيت شباب 15 مايو، التابع للأزهر الشريف، وتوفير الإعاشة والإقامة لهم طوال فترة الامتحانات، حرصا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم، مؤكدا أن طلاب غزة في أعيننا ووسط أهليهم.



كما تفقد لجنة معهد فتيات حلوان الثانوي، وأوصى الطلاب بالتركيز أثناء الإجابة على الاسئلة، مؤكدا أن الطالب الأزهري قادر على النهوض بوطنه وأمته باجتهاده وتفوقه العلمي، مطالبا إياهم بضرورة استغلال الوقت واستثمار كل لحظة في حياتهم، لأن الوطن يعقد آمالًا كبيرة عليهم من أجل تحقيق رفعته وبناء نهضته.

