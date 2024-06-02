عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور إسلام هلالي عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم، أحد فروع جامعة مصر التكنولوجية الدولية المشرف عليها صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات.

وأكد عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والملاحظين بأماكن اللجان المحددة والالتزام بجميع التعليمات التي حددتها الجامعة.

ونوه عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم بمطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات والمعايير ، وكذلك توفير الأطقم الطبية داخل الكلية أثناء فترة الامتحانات.

إشادة بقاعات الامتحانات في الكلية التكنولوجية

وأشاد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية بالجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة والهدوء والأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات في الكلية التكنولوجية بالقاهرة بفروع الجامعة بالفيوم وأسيوط.

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الكلية التكنولوجية أولا بأول تمهيد لإعلان النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات.

وتعد الكلية التكنولوجية بالفيوم أحد الكيانات التابعة لجامعة مصر الدولية التكنولوجية وتضم عدة اقسام هي: قسم الآلية الصناعية، قسم الميكاترونكس، قسم تكنولوجيا المعلومات، وقسم الاوتوترونكس.