محافظ أسوان يستقبل وفد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات والذى ضم الدكتور محمد الحماحمى كبير خبراء الأمن السيبرانى، والدكتور محمد إبراهيم رئيس قطاع التعامل المجتمعى، والعقيد أيمن سالم مدير الإتصال الحكومى، بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وعقب ذلك قام الوفد بالمشاركة فى إطلاق فعاليات الدورة التوعوية لكيفية الإستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت والتى تنظمها المحافظة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ، وذلك بمشاركة متميزة للشباب والأطفال من ذوى الهمم، فضلاً عن عدد من الموظفين والعاملين بالديوان العام والإدارات والمديريات الخدمية، ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشاد محافظ أسوان، بفعاليات الدورة التى تهدف إلى تنمية الوعى المجتمعى لكافة شرائح المجتمع ، وبالأخص لفئة الشباب والأطفال التى تعتبر من أكثر الفئات إستخداماً للإنترنت ومواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعى، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإستثمارها لتحسين وتسريع الكثير من المعاملات الخدمية والمساهمة فى توفير الوقت والجهد والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وتأكيداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إستخدام آليات وتطبيقات منظومة التحول الرقمى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح العميد أحمد دنش، أن فعاليات الدورة التوعوية تستمر على مدار يومين بقاعة الإجتماعات بالديوان العام للمحافظة فى اليوم الأول ومركز شباب المدينة فى اليوم الثانى ، لافتاً إلى أن الفعاليات تشمل التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبرانى، وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية والأجهزة من عمليات الاختراق، علاوة على التوعية بدور الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات فى حماية حقوق المستخدمين ، والتعريف بالخدمات الرقمية وأهمية إستخدامها كالمحافظ الإلكترونية للمحمول ، بجانب إستعراض خصائص ومميزات التطبيق التفاعلي للجهاز MYNTRA ، وكيفية إرسال وإستقبال الشكاوى المتعلقة بخدمات الإتصالات .