قافلة طبية علاجية بيطرية بقرية الحلمية في الشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه بالإشتراك مع مستشفى المجتمع المدني؛ قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الحلمية التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، وذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية، وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٢٨ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٩٣ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ١٨٠ رأس ماشـية، و رش ٤٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ١٢٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض دواجن ٤٩٠ طائر و ترقيم وتسجيل ٣٩ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار، جاموس» ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.