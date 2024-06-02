الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ختام المرحلة الأولى من اختبارات الناشئين بالأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

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شهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٩.


ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة في شهر يوليو المقبل.
وتنطلق غدًا الاثنين اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، حيث تبدأ في محافظة الشرقية وتقام بعد ذلك في محافظات الغربية (٦ يونيو) والسويس (٩ يونيو) والإسكندرية (١٢ يونيو).

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