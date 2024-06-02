شبانة: الأهلي حصل على توقيع مدافع الدحيل القطري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي حصل على توقيع المدافع القطري الجنسية المصري الأصل يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري.



وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم الأهلي في إنتظار الحصول على الموافقة النهائية من كولر المدير الفني للفريق قبل إنهاء كافة الامور التفاوضية والتعاقدية مع ناديه القطري.

وأكمل شبانة بأنه من المنتظر أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة عام مع وجود بند بأحقية الشراء بنهايه الموسم.



وأكد شبانة أنه هناك اهتمام خاص من الأهلي بخط الدفاع مع إقترب رحيل محمد عبدالمنعم للإحتراف وهو ما جعله يقطع مشوار هاما ما إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي لضمه بجانب يوسف أيمن.