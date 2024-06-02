حفل تكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي في جامعة عين شمس

كرّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، 1092 مكرمًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولى للدفعة الثانية والثلاثين دفعة " أيمن صالح".

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.

واستهل رئيس جامعة عين شمس حفل التكريم بتكريم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث مشيد بجهوده فى دعم وتحفيز الباحثين والعلماء خلال فترة توليه رئاسة القطاع مثمن جهود إدارة الجامعة فى تحقيق تقدم فى التصنيف الدولي للجامعة.

وأشار إلى أن تكريم علماء الجامعة يعد تقليداً راقياً يضفى على مؤتمر الجامعة رونق مميز فعلماء الجامعة هم دُرات تاج جامعة عين شمس يعلوا قيمة لعراقتها وينيروا طريق المستقبل.

نائب رئيس جامعة عين شمس: البحث العلمي هو حل المشكلات الواقعية

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس أن دور البحث العلمي الرئيسى هو حل المشكلات الواقعية وتلبية احتياجات المجتمع و دفع عجلة الإنتاج بالمساعمة فى إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لبعض مشكلات الصناعات الوطنية و القضايا المجتمعية التى يستطيع البحث العلمي حلها أو التقليل من آثارها.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس أن الخطوات القادمة ستشهد إهتمام أكبر بالنشر الدولى المشترك لما له بالغ الأثر فى تحقيق تقدم فى التصنيف الدولي وخاصة الشراكات الدولية لما يميزها من تبادل خبرات عملية مختلفة وتضافر الجهود لإنجاح الهدف الأسمى للبحث العلمي وهو خدمة الإنسانية.



وتضمن الحفل تكريم ١٠٩٢ عالم من كليات الصيدلة والهندسة والطب والعلوم و التربية النوعية وطب الأسنان وكلية البنات الحاسبات والمعلومات والتمريض والآداب و الآثار والدراسات العليا للطفولة وكلية الدراسات والبحوث البيئية.