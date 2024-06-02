الدقهلية تطلق حملة نظافة وتجميل بجمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنطلاق اعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة منطقة 15 مايو بجمصة بمشاركة 13وحدة محلية، لافتًا إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة،" ان الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بمنطقة 15 مايو بجمصه عملا علي راحة المواطنين

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصة والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمي الامديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصوره واجا وميت غمر ودكرنس وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة.

واستمرت أعمال الحملة بهدف التخلص من كافه المخلفات الصلبه و الحشائش وتقليم الأشجار بمنطقه 15مايو كما تستهدف رفع كفاءه النظافه العامه بمصيف جمصه حتي الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل في 15 مايو ومدينة جمصة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.