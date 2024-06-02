المهندس محمود طاهر أمينًا لصندوق جمعية مطوري القاهرة الجديدة

فاز المهندس محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري، بمنصب أمين صندوق جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

المهندس محمود طاهر

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، والمشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي، نتائج انتخابات مجلس الإدارة، بعد انتهاء عملية الفرز، والتي أسفرت عن فوز 11 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، من أصل 23 مرشحًا.

وأجريت الانتخابات، في أجواء تنافسية بين المرشحين للفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية، وسط علاقات قوية تربط جميع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية، والتي في جعبتها 180 شركة من كبار مطوري القاهرة.

وأشرفت وزارة التضامن الاجتماعي على انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، علاوة على لجنة عليا لإدارة الانتخابات من قبل الجمعية، والتي ضمت كلاً من :" طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة العقارية، وإبراهيم عبد الرازق شركة أي بيلد جروب، وأحمد سمير رئيس شركة أوتاد، وأحمد السيد رئيس شركة جولدن فيو، وأحمد عمر المستشار القانوني للجمعية، وأحمد حجازي المدير التنفيذي للجمعية".

مجلس جمعية مطوري القاهرة الجديدة:

وشكل مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، وجاء كالتالي: محمد البستاني رئيساً، وأحمد مسعود، نائباً لرئيس المجلس، ومحمد غباشي، الأمين العام، ومحمود طاهر، أمين الصندوق، وياسر عبدالله، أمين سر.

وجاء أعضاء المجلس كالتالى: شريف شعلان، ومحمود أبو الخير، ومروان فارس، ومحمد صبحي، وعلاء جمعان، وحسام عبدالغني.

نتيجة انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة:

وضم مجلس الإدارة بالترتيب، كلًا من: