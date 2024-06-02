طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات مادتى الفقة والانشاء

أدى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي القسم الادبي، اليوم الأحد، امتحان مادتى الفقه فى الفترة ألاولى، وامتحان مادة الانشاء فى الفترة ثانية، فى أولى أيام الامتحانات بالنسبة لشعبة الأدبية، وثانى أيام من انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية .

امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، تتم وسط إجراءات مشددة وغير مسبوقة، وذلك من خلال فرض إجراءات إضافية لمجابهة الغش وتسريب الامتحانات.

فقد تم تشكيل فرق لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم اللجان الامتحانية، باستخدام عصا إلكترونية، وذلك للكشف على الهواتف المحمولة والسماعات التى تستخدم فى أعمال الغش التى قد تكون مع بعض الطلاب والطالبات .

بدورها فرضت الأجهزة الأمنية كردونا امنيا وقامت بتوفير عناصر شرطية لتأمين اللجان الامتحانية على مستوى منطقة قنا الأزهرية، وذلك لمنع اى خروقات خلال فترة الامتحانات .

الطلاب والطالبات بدورهم لم يشتكوا من اسئلة امتحان مادة الفقة، موضحين انها جاءت من المنهج المقرر وفى متناول الطالب المتوسط.

من جهته قام فضيلة الاستاذ الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، بقطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه فضيلة الشيخ تاج الدين ابو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، امين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الازهرية، بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجان بنين وفتيات قوص الثانوي، بمنطقة قنا الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكدوا على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية في يومها الثاني

وفى السياق ذاته تابع فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الثاني، وذلك عبر تقنيات الاجتماع عن بعد ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالقطاع.

وخلال متابعته الدقيقة، تواصل فضيلته مع أعضاء لجنة المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية، للاطلاع على سير الامتحانات في كل من سوهاج والقليوبية وقنا والإسكندرية والقاهرة، حيث أكد فضيلته على حسن سير الامتحان وسلاسة أدائه من قبل الطلاب، مع عدم وجود أي شكاوى تُذكر.

وتقدم فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني بالشكر لأعضاء لجان المتابعة، والسادة رؤساء اللجان، وأعضاء لجان الملاحظة، مشددًا على أهمية توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف، بما يتماشى مع رسالة الأزهر الشريف في رعاية أبنائه الطلاب.

ووجه فضيلته التحية للطلاب من أبطال الثانوية الأزهرية، ونقل لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وفضيلة الاستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مؤكدًا على حرص قطاع المعاهد الأزهرية، على تقديم كافة سبل الدعم، والجو الملائم لأبنائه الطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات بكل ثقة وتميز.