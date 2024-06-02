حصول محطتى رفع صرف صحي بسوهاج على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM

حصلت محطة رفع صرف صحي أم دومة بمركز طما شمال محافظة سوهاج التي تبلغ طاقتها التصميمية 15206 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التي يبلغ طولها 7799 متر ومحطة رفع صرف صحي الحلاقي التي تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التي يبلغ طولها 5173 متر على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" كما تم تجديد الشهادة للمرة الثانية لمحطة مياه المنشاه السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف متر مكعب لكل يوم وللمرة الأولى لمحطة مياه مزاتا المدمجة التي تبلغ طاقتها التصميمية 5 الاف متر مكعب لكل يوم وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

واشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة إلى ان 13 محطة مياه شرب حصلت على تلك الشهادة والتي تبلغ انتاجيتها 400 ألف متر مكعب يوم بنسبة 79% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحي على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 277 ألف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من إجمالي مياه الصرف الصحي وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.