السيطرة على حريق داخل مجمع الكليات الطبية بجامعة طنطا

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، في السيطرة على حريق نشب في كشك خشبي تابع لكلية طب الأسنان بالقرب من مدخل مجمع الكليات الطبية بجامعة طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا بتصاعد ألسنة النيران وأدخنة كثيفة من داخل محيط المجمع الطبي بجامعة طنطا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف تحسبا لوقوع مصابين أو خسائر في الأرواح وتبين نشوب حريق هائل في كشك خشبي تابع لكلية طب الأسنان بمحيط المجمع الطبي بجامعة طنطا.

السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح بجامعة طنطا

ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وجرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف الملابسات الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الحريق.

مستشفيات جامعة طنطا: الحريق في كشك خشبي تابع لكلية طب الأسنان

وكشف الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، أن الحريق في كشك خشبي تابع لكلية طب الأسنان وليس في محيط المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الحريق تم السيطرة عليه دون وقوع اصابات أو خسائر في الأرواح، مرجحا أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.