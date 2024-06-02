سوهاج تشارك في فعاليات ورشة عمل "الإدارة بالنتائج وإدارة التغيير"

إنطلقت اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل "الإدارة بالنتائج وإدارة التغيير"، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد البلديات الهولندية، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

تجرى ورشة العمل بأحد الفنادق بمدينة الجلالة، في الفترة من 2 وحتى 3 يونيو الجاري، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وعدد من ممثلي محافظات " قنا، وأسيوط، والمنيا "، والخبراء من المصريين والأجانب.

وفي سياق آخر نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، رئيس الحي، وبالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مرافق مكبرة على مدار 7 أيام متتالية، استهدفت الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، والطرق العامة .

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد 939 مخالفة مرافق، وإشغال للطرق العامة، وباعة جائلين، حيث استهدفت الحملة جميع قطاعات الحي ومنها " مدينة ناصر والسوق القديم، ، ومنطقة الأرقم، وشارع المدارس، وشارع ترعة باجا الغربي، وشارع الجهاد، ومنطقة الهلال، وشارع الشهيد محمد ضياء الدين، وخلف الإدارة الزراعية، وسوق ناصر الحضري الجديد ".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لجميع الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات، ومنع العشوائيات، وعدم التعدي على حرم الطريق.