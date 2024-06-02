إنشاء شادر للخضروات على مساحة 5 أفدنة بمركز قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مشروعات الخطة الإستثمارية بمركز قنا، تشمل إنشاء شادر للخضروات بالأربعين على مساحة 5 أفدنة وهو من المشروعات التنموية الاقتصادية ، بالإضافة الى رفع كفاءة وتوسعة السوق الحضارية لغرب مدينة قنا بجوار مجمع المواقف ، ومشروع شادر الأشراف.

ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بمركز قنا موجها بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

ونبه المحافظ، على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وعقد المحافظ، اليوم الأحد إجتماعًا، اليوم الاحد لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا حضره الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس يسرى على رئيس قطاع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا.

9 مشروعات ضمن الخطة الإستثمارية

وفي تصريحات سابقة لمحافظ قنا، قال إنه تم الانتهاء وإستكمال 9 مشروعات ضمن الخطة الإستثمارية 2023 ـ 2024.

وأوضح المحافظ إنه تم من إنشاء سوق مواشي بحاجر الجبل بجوار المجزر بمدينة الوقف الجديدة ، و استكمال سوق تجاري بمدينة الوقف بحاجر الجبل.

واستكمال تدعيم مبني الوحدة المحلية لمركز الوقف بحاجر الجبل علي مساحة 400 متر ، كما تم استكمال مطافي أولاد عمرو .

وأضاف المحافظ، تم استكمال مبني الوحدة المحلية لمدينة نقادة علي مساحة 450 متر ، و استكمال موقف سيارات نقادة الجديد بالشيخ حسين (المنطقة الصحراوية) علي مساحة 4 فدان، وعمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية للمراكز الاتية (ابوتشت- فرشوط- نجع حمادي- مركز قنا- فقط –قوص.

كما تم رفع كفاءة مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بعمل ممر يربط بين مبني الوحدة المحلية والمبني الاداري الملحق ، واستكمال منظومة الحريق لمبني مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي .