تنفيذ 11 قرار إزالة لحالات تعد بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون و بزمام قروى الحلفاية.

جاء ذلك بحضور حسام مبارك رئيس مجلس قروى الحلفاية، فقد تم تنفيذ الازالات الفورية الواقعة على املاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ عدد 9 حالات ازالة على املاك الدولة على مساحة 2715 متر تقريبا ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، وتمت الازالة حتى سطح الارض، حيث تتضمن شدات خشبية وبناء اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، من تنفيذ إزالة فورية لحالتين عبارة عن شدة خشبية مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالتين ازالة فورية، الحالة الاولى فك شدة خشبية للدور الارضى على مساحة نصف قيراط تقريبا بناء على ارض زراعية ملكية خاصة، والحالة الثانية فك شدة خشبية للدور الارضى على مساحة 175متر تقريبا بحوض حمر دوم الطويل اصلاح زراعى، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية.

ولفت إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.