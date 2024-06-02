افتتاح سيتي كلوب الشروق بحضور وزير الرياضة ونجوم الكرة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفرع الجديد لأندية سيتي كلوب بالشروق في حضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب

والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات للاستثمار الرياضي وأعضاء مجلس إدارة شركة سيتي كلوب ونجوم الرياضة من سيتي كلوب وعلى رأسهم الكابتن علاء نبيل والكابتن غانم سلطان والكابتن أسامة عرابي والكابتن أمين عرابي والكابتن جمال حمزة والكابتن عبد الستار صبرى والكابتن حسام حسن .

وعلي هامش الحفل ، تم تكريم الدكتور أشرف صبحي والعميد محمد مرجان والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة لجهودهم الكبيرة في دعم أندية سيتي كلوب .

وتبلغ مساحة سيتي كلوب الشروق 42000 م٢ ( 10أفدنة ) ، وتضم المنشآت الجديدة لسيتي كلوب الشروق مجمعاً لحمامات السباحة يتكون من حمام سباحة أولمبي، وحمام لسباحة الغطس بالإضافة إلى حمام السباحة العائلي، كما يضم مجمعاً للاسكواش ويتكون من 3 ملاعب مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى ملعبي تنس وثلاثة ملاعب متعددة وأربعة ملاعب لخماسي كرة القدم وملعبي لتنس البادل.

ويخدم هذه المنشآت والملاعب الرياضية مدرجاً لاستيعاب الجماهير ، بالإضافة إلى مبنى الخدمات المقدمة للرياضيين لتغيير الملابس والجيم ومبنى المطاعم ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال.

وفي كلمته ، قال مصطفي عزام إن هذا اليوم يعتبر فارقا في مسيرة مجموعة اندية سيتي كلوب التي تسعي لافراز وتقديم أبطال جدد في مختلف اللعبات بجانب تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر تمشيا مع الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

تابع عزام أن يتقدم بالشكر لوزارتي الشباب والرياضة والإسكان ومحافظة القاهرة ، ومجلس ادارة شركة استادات برئاسة المهندس سيف الوزيري الذي وعد فأوفي ووفر بنية تحتية قوية ويسير بخطي ثابتة في خطة الانتشار في محافظات الجمهورية ، كما تقدم بالشكر للعميد محمد مرجان الذي أسس فرع سيتي كلوب الشروق ، وأيضا أعضاء مجلس ادارة شركة سيتي كلوب جميعا لدورهم وجهدهم الكبير .

أضاف عزام أن عدد أعضاء أندية سيتي كلوب في كل الفروع بلغ 150 ألف عضو ونسعي لتقديم أفضل الخدمات لهم، كما نسعي لخلق أبطال أولمبيين ونستعين بنجوم كبار في كل اللعبات كي يكونوا ملهمين للمواهب الصغيرة .

ومن جانبه ، قال العميد محمد مرجان انه يرحب بالسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الحضور في هذا اليوم المميز الذي يشهد افتتاح فرع جديد ينضم لعائلة سيتي كلوب وهو سيتي كلوب الشروق ..

وأضاف أنه يتقدم بهذه المناسبة بخالص التهنئة لأعضاء سيتي كلوب الشروق متمنيا لهم قضاء أوقات ممتعة كما أتمني أن يكون سيتي كلوب الشروق اضافة قوية ورافدا جديدا للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية بعد القادمة .. كما أتمني بهذه المناسبة التوفيق للبعثة المصرية المشاركة في اولمبياد باريس 2024وأيضا التوفيق لمنتخب مصر الاول لكرة القدم والتأهل لبطولة كأس العالم 2026.