إعلان نتائج الشهاد الإعدادية بالشرقية خلال أيام

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، استمرار عمل كنترول الشهادة الإعدادية، في أعمال رصد الدرجات والمراجعة، والتي تستغرق عدة أيام.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه من المتوقع الانتهاء من نتيجة الشهادة الإعدادية، نهاية الأسبوع الجاري، وعرضها علي المحافظ لاعتمادها وإعلان أسماء الأوائل، وإتاحتها أمام أولياء الأمور والطلاب عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، يبلغ 144403 طالب وطالبة موزعين علي 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الطلاب مقسمون إلي طلاب الشهادة الإعدادية العامة في الشرقية 141 ألفا و530، وعدد اللجان 775، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1100 وعدد اللجان 10، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية الأمل 71، وعدد اللجان 8، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية النور 10، وعدد اللجان 1، وعدد طلاب مستشفي 57357 وعدد اللجان 1.