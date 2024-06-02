تكريم مدير عام الشئون الهندسية بجامعة سوهاج لبلوغه سن القانونية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، حفل تكريم المهندس حسين محمدين مدير عام الشئون الهندسية وذلك لبلوغه السن القانونية، بحضور كلا من نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته أوضح الدكتور حسان النعماني أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم إحتفاليات نهاية الخدمة لتقديم الشكر والعرفان للعاملين على ما بذلوه من عطاء طوال رحلة عملهم بالجامعة، مشيراً إلى أن هذا التكريم جزء من واجب الجامعة تجاه أشخاص جدوا وعملوا وأنتجوا على مدار أعوام عديدة، وأضاف أن المكرم تميز بكفاءته العالية في العمل ونشاطه الواضح للجميع وإخلاصه في العمل، ودوره البارز في تطوير وتأسيس الإدارة الهندسية بالجامعة، والاشراف علي المنشآت الجديدة التي تتم علي ارض الجامعة الجديدة وعددها 15 مشروع، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في صحة وعافية.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن المحتفى به أدى رسالته على الوجه الأكمل، وكان داعماً ومتعاوناً مع إدارة الجامعة بصفة مستمرة، تاركاً للأجيال اللاحقة قدراً كبيراً من التطوير والتحديث في الشئون الهندسية الذي تمت على يديه خلال توليه مهام عمله، فمسيرته العملية تشهد له بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير ،والأمانة والإخلاص فى العمل ، إلي جانب الصدق والمحبة مع الجميع.

وفي كلمته أعرب المهندس حسين محمدين عن بالغ شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل، معبراً عن فخره لإنتماءه لهذه المؤسسة العظيمة، وكذلك عن عجزه عن وصف سعادتها بهذا اليوم، مؤكداً على أن أهم ما إكتسبه خلال عمله هو الإحترام والحب المتبادل من الجميع، وأن الإنضباط في العمل هو أول طرق النجاح.