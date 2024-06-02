وزارة العمل تتابع برامج تدريب مهنى مجانية للفتيات.. وتنظم ندوة توعوية بمجال دعم الأسرة بالبحيرة

تابعت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، البرنامج التدريبى المجانى على مهن التفصيل والخياطة ، بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى التابع للمديرية ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى قرى مبادرة حياة كريمة الأكثر احتياجا ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب بالمهني بوزارة العمل.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام المديرية بتدريب الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجي ، من خلال ورش مراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة والتى تساهم فى تأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن وفقاً لأحدث معايير التدريب العالمية ، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة فى التدريب لتوفير مزيد من البرامج المستحدثة وفقاً للمتغيرات فى سوق العمل.

وتنظم أيضا ندوة للتوعية فى مجال تنظيم الأسرة بشركة سيف تكس منطقة عمل كفر الدوار ، تنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025 - 2018.



وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، إن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص فى هذا الشأن ، ودعم الشباب بالتنسيق مع الاجهزة المعنية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم أو الحصول على فرص عمل لائقة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون.

وأضاف مدير المديرية أن المتدربين يحصلون على شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازهم للبرنامج التدريبى ، والحصول على أولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة ، كما يمكن التقديم للحصول على تلك التدريبات من خلال مقر مركز التدريب المهنى او بمقر ديوان المديرية إدارة بحوث العمالة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.