أفضل أدعية العشر من ذي الحجة

ادعية العشر من ذي الحجة.. يبحث الكثيرين عن صيغ ادعية العشر من ذي الحجة ، خاصة أن فضل هذة الأيام عظيم، لذلك الدعاء والاستغفار خلال هذة الأيام المباركة.

ووفقا لماأكد علماء الدين أن التحميد والتهليل والتكبير خير الأعمال في العشر من ذي الحجة، لذلك يستحب ترديد «الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» .

أفضل الأدعية في عشر ذي الحجة :

اللهم أجعل لنا في العشر الأوائل أفضل الأعمال وأحسن الطاعات ولا تجعلنا من أحسن المحرومين

اللهم اجعل لنا في العشر الأوائل من ذي الحجة نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة للدعاء

اللهم تقبل منا صالح الأعمال في تلك الأيام المباركة، وأعفو عنا واغفر لنا

اللهم لا تخرجنا من الأيام العشر إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وقلوب سليمة بيضاء

اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، وترحم أمواتنا، وألا تجعل بيننا صاحب حاجة أو مريض أو محتاج إلا وقضيتها له

اللهم يا من أقسمت بهذه الليال العشر، ارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا كل شر، واجعل لنا من كل عسر يسر

اللهم يسر لنا صيام يوم عرفة واغفر لنا ما فات وتجاوز عن كل السيئات، واجعل عيدنا مبارك وأيامنا سعيدة

أدعية مستجابة في العشر من ذي الحجة :



اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.2. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ.

اللهم نَوّر قَلْبِي وَقَبْرِي وأعِذْنِي مِنَ الشَّر كُلهِ واجْمعْ لي الخيرَ كُلَّهُ أستودِعُكَ دِيني وأمانتِي وقلبِي وبدَني وَخَواتِيمَ عَمَلِي وجميعَ ما أَنعمتَ به عليَّ وعلَى جميعِ أحبائي والمسلمينَ أجمعينَ.

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلمًا كثيرًا، وإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ فاغْفِر لِي مغفرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارحمني إنَّكَ أنتَ الغفُورُ الرَّحِيمُ.

اللهم لا تدع لناً ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.