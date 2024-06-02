تأجيل محاكمة مندوب مبيعات متهم باختلاس أموال من جهة عمله

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة الحكم على مندوب مبيعات لاتهامه بإختلاس مبلغ مالي من جهه عمله تقدر بـ 585 آلف جنيه في منطقة المعادي لـ 29 أغسطس للحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

وأسند أمر الإحالة، أن المتهم ، بصفته عامل مندوب مبيعات بإحدي شكرات المساهمة بالمصرية، أختلس مبلغ مالي قدره 585 آلف جنيه، مملوكه لجهة عمله في حيازته بسبب وظيفته بأن تحصل على رصيد شحن الكتروني على حساب لديه الشركة لتوزيعه على وكلاء الشركة.

وأوضح أمر الإحالة، ان المتهم تحصل على قيمته منهم نقدا الا أنه لم يورد تلك المبالغ فور تحصيلها واحتبسها لنفسع بنية تمملكها على النحو المبين بالتحقيقات.