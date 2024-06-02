وزارة العمل تختبر المتدربين بمراكز التدريب الخاصة ضمن مشروع مهني

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، زيارة ميدانية لمركز تدريب اى اف اى كيو بالمنيا ، والحاصل على رخصة من مشروع مهنى 2030 من وزارة العمل ، وتقام به اختبارات للمتدربين على دورات الخدمات الصحية وعددهم 3 دورات ، وبلغ إجمالى المتدربين بدورات مركز التدريب 75 متدرب .

وأيضاً مركز تدريب البناء الدولى للدراسات المتطورة والتدريب بالمنيا ، والمنضم إلى المشروع الذى أطلقته الوزارة فى مطلع العام الحالى برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبلغ إجمالى المتدربين بمركز التدريب 17 متدرب ، على دورات الخدمات الصحية ، والمساحة ، والسياحة والفنادق ، وكذلك نظمت مديرية العمل الاختبارات النهائية للمتدربات على دورة التفصيل بالوحدة المتنقلة بابيوها مركز ابوقرقاص ، وايضا بالوحدة المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس ، وعددهم 20 متدربة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التى بحتاجها سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وكذلك جرى تكريم مديرية العمل من حزب الشعب الجمهورى أمانة محافظة المنيا فى احتفالية عيد العمال الذى نظمها الحزب ، وايضا تكريم العمال من (الذكور والإناث) بالمصانع والشركات والنقابات المهنية.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، إن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ،من خلال مشروع مهنى 2030 ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضافت مدير المديرية، أنه حضر الاختبارات احمد حسن مدير المنطقة الجنوبية ، ومحمد عبد الله مدير مكتب العمل بابوقرقاص ، وايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة ، وجرجس عدلى مدير مكتب تشغيل المنيا، ومن التربية والتعليم الدكتور خالد عبد العظيم بإدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ، والدكتورة نهال صابر بإدارة الجودة .