شروط يجب توافرها لصحة الأضحية وقبولها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد إقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي، ولكن، قد يواجه بعض المواطنين صعوبة في اختيار الأضحية المناسبة، خاصة مع انتشار ظاهرة "أضاحي الجلالة".

وتخضع الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة لفحص بيطري دقيق للتأكد من سلامتها.

ونشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، على صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورًا يوضح شروط الأضحية في الإسلام، والتي يجب توافرها حتى تكون الأضحية صحيحة ومقبولة.

وتشمل هذه الشروط ستة أساسية:

1. نوع الأضحية:

أن تكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز.

2. بلوغ السن المحدد شرعًا:

5 سنوات للإبل.

2 سنة للبقر.

سنة واحدة للماعز.

6 أشهر للخروف.

3. الخلو من العيوب:

العور البين.

العرج البين.

المرض البين.

العمى التي لا تبصر بعينيها.

الإصابة بعسر الولادة حتى يزول عنها الخطر.

الإصابة بما قد يؤدي إلى الوفاة حتى تشفى من الإصابة.

الحيوان الملكوم الذي أكل فوق طاقته حتى يزول عنه الخطر.

الحيوان العاجز عن المشي لعاهة.

4. الملكية:

أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي.

5. الوقت المحدد:

من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

6. نية التضحية:

أن ينوي المضحي التضحية لله تعالى.

شروط أخرى