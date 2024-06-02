وزارة العمل تقوم بزيارة تفتيشية وندوة للوقاية من المخاطر لعمال شرق التفريعة ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، زيارة تفقدية لموقع مشروع البنية التحتية لتطوير شرق التفريعة لاتحاد شركتي أوراسكوم و حسن علام بشرق التفريعة ، وكذلك شركة انترناشونال درج اجينسي IDI لإنتاج الأدوية ، وذلك من خلال إدارة السلامة و الصحة المهنية ، ومكتب السلامة ببورفؤاد.

كما نظمت ندوة توعوية حضرها 15 من العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية ، فى ضوء سلسلة من الزيارات التفتيشية على بعض المنشآت بشرق بورسعيد لتفقد سير العمل بها ، وعمل ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لزيادة توعية العمال بالمخاطر التى قد تحدث فى بيئات العمل المختلفة ، وذلك لزيادة الاهتمام و الالتزام بتعليمات السلامة و الصحة المهنية لوقايتهم من المخاطر التي يواجهونها ، وتعد منطقة شرق بورسعيد إحدى المناطق المؤهلة صناعيا ولوجيستيا ، والتى تضم المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

و يجرى تجهيز أعمال البنية التحتية والطرق وتحسين التربة بشرق بورسعيد، ولذلك قامت الدولة المصرية بخطى ثابتة وتنميه سريعة نحو تنمية محور قناة السويس.



وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الزيارة تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بجميع المنشآت ، وذلك للحفاظ على العمال والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، بهدف زيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار من خلال توفير مناخ عمل آمن ومستقر .

وأضاف مدير المديرية، أنه استقبله خلال الزيارة مدير مشروع تطوير البنية التحتية المهندس عدلي خليل سلامة ، وجرى مناقشة كيفية معالجة التربة عن طريق استخدام طمى النيل وذلك لتحسين التربة و تحضيرها للمشاريع القومية فى المنطقة الواعدة، كما بدأت الندوة بكلمة من مدير المديرية حول خدمات مديرية العمل وبخاصة فيما يخص العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني ،وأشار إلى أهمية السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل وحماية العامل.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة ألقى محاضراتها الكيميائي فايز رخا حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، و أهداف السلامة وتأمينها للعامل عن طريق الكشف الطبي الابتدائي والدوري، وشرح المخاطر المختلفة التى يتعرض لها العامل فى مواقع العمل،و علاقة قانون العمل بقانون التأمينات الاجتماعية ، كما جرى زيارة لشركة IDI لصناعة الأدوية بشرق تفريعة بورسعيد ، والذى أكد خلالها على أهمية الإلتزام باشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت بهدف حماية الأرواح والممتلكات ، بحضور الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة، الكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد.