الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان المسرح المصري يفتح باب المشاركة في مسابقة "العروض المسرحية"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض عن فتح باب المشاركة في دورته السابعة عشرة لعام 2024 (دورة سميحة أيوب)، وسيفتح باب المشاركة في الدورة وحددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة "العروض المسرحية"، والتي ستشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين ( 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 )، ويجب أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك. 

ومن الشروط أيضا، الفرق المشاركة تتحمّل نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ورش الديكور، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار، تقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين " داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان ". 

وأيضا، لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، ويمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في الاستمارة، والمدة الزمنية للعرض لا تزيد عن ساعتين ولا تقل عن نصف ساعة.

وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، ورابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بالملف العرض وبعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

ومن الشروط أيضا، ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بوقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح، وعلى الفرق تحضير بانفلت مدون بداخله اسم الممثل والشخصية التي يؤديها في المسرحية مع الصورة، ويجب أن يكون تسجيل العرض المسرحي صالح هندسياً (صوت وصورة) والعرض الغير صالح هندسياً يستبعد من المشاركة.

 

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