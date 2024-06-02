لأول مرة.. كبريات شركات البترول البريطانية تدخل السوق المصرية

دخلت شركة هاربور إنرجى Harbour Energy التى تعد أحد أكبر الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز والطاقة، السوق المصرية لأول مرة من استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية بدلتا النيل والبحر المتوسط.

واستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ليندا كووك الرئيس التنفيذى للشركة، مُرحباً بدخول الشركة البريطانية للعمل فى السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة وتوفير تكنولوجيات متطورة.

وخلال اللقاء أكد الوزير أن قطاع البترول يمتلك بنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات كوادر مصرية متميزة، لافتا إلى النجاحات التى ساهمت فنترشال ديا فى تحقيقها بقطاع البترول فى مصر، مؤكداً أن الشراكة مع الشركة الألمانية تعد نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة وتطلعه لاستكمال النجاحات مع شركة هاربور إنرجى البريطانية.

ومن جانبها أشارت رئيسة الشركة إلى تطلعها لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول فى مصر والعمل على التوسع فى العمليات وأن تصبح من كبريات الشركات العاملة فى مجال الطاقة فى مصر.

تعاون مصري بريطاني في مجال البترول

وعقب اللقاء شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وليندا كووك الرئيس التنفيذى لشركة هاربور إنرجى توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربور إنرجى البريطانية على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية فى مصر، وقع الاتفاقية كلا من المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سامح صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فنترشال ديا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهاورد لاندس المستشار القانونى لشركة هاربور إنرجى.

شركة هاربور إنرجى البريطانية كانت أعلنت عن استحواذها على أصول شركة فنترشال ديا الألمانية فى عدد من الدول بالإضافة إلى مصر.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول.