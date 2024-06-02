وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت الأقصر

نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، من خلال الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الأقصر ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بشركات ومصانع الاقصر ، برعايه الباخرة تاج النيل 2 (شركه ايزيس للسياحة ) ، وهيئة الرعاية الصحية بالاقصر ، بحضور ممثلي اكثر من 50 شركة، و اكثر من 400 من اصحاب الشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة بالاقصر تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر ، وبحضور الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر ، وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

و تضمنت المبادرة محاضرات علمية تناولت كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية و الأجهزة الوظيفية للسلام ، ودور كل منهم في حماية العاملين و المنشأة من المخاطر ، كما تطرقت أيضا الي المخاطر التي يواجهها العاملين اثناء العمل في الأماكن المغلقة وكيفية مواجهة هذه المخاطر ، وإدارة نظم السلامة وكذلك التغيرات المناخية وتاثيرها علي بيئه العمل .

وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، إن تلك المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتأثير التغير المناخي علي بيئه العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.



وأضاف مدير المديرية، أن الفعاليات تضمنت كلمة ألقاها مدير المديرية خلال الاحتفالية بيوم السلامة العالمي أكد خلالها على الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظة بالاقصر .

كما نوه نائب المحافظ فى كلمة ألقها إلى دور وأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على العمال والمنشآت ورفع الوعي لدي جميع أصحاب الاعمال ، كما رحب الدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الدولي بالحضور مشيراً إلى تجربة هيئة الرعاية الصحية في استخدام اساليب السلامة والصحة المهنية.

و شهدت الفعاليات حضور ممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والذين ألقوا المحاضرات وهم :المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والذى ألقى محاضرة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية والأجهزة الوظيفيه للسلامة ، ودور كل منهم في حمايه العاملين و المنشأة من المخاطر، كما تطرق أيضا في المحاضرة الثانية الي المخاطر التي يواجهها العاملين اثناء العمل في الأماكن المغلقة وكيفيه مواجهه هذه المخاطر ، كما قام المهندس أحمد رجائي من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالقاء محاضرة حول إدارة نظم السلامة.

وقامت المهندسة نسرين محمد مدير إدارة السلامة بالاقصر بإلقاء محاضرة عن التغيرات المناخية وتاثيرها علي بيئة العمل.