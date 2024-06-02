القليوبية تبدأ المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي مراكز التخاطب والتكامل الحسي

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد 2 يونيو الجاري بمقر قاعة الاجتماعات بالمديرية، فعاليات إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي مراكز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات والذى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدكتور محمد عبد الستار، الدكتورة هدى أبوضيف مسئولى مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمر سيد استشاري مراكز التخاطب بالوزارة، منال ابو ضيف اخصائى بمكتب قادرون باختلاف، محمود شعبان ونيفين عبدالغنى مسئولى مكتب قادرون باختلاف بالمديرية .

شارك فى المقابلات 66 متقدم من التخصصات المختلفة للالتحاق بالعمل بمراكز المرحلة الثانية من مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، والتى تشمل مركز كوم الاطرون بطوخ ، مركز الامل للتنمية الشبابية والرياضية بالخانكة ، نادى القناطر الخيرية وتاتى تلك المراكز ضمن مذكرة التفاهم وبروتوكول العمل بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ برنامج جسور الامل والذى تم من خلاله انشاء 68 مركز تخاطب على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى ،وبصدد انشاء 60 مركز فى المرحلة الثانية بجميع المحافظات .

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب والتكامل الحسي وهى ومراكز شباب العمار بطوخ ،مساكن اسكو بشبرا ، الاحراز بشبين القناطر واخيرا مركز شباب كفر الجزار ببنها ، ويتم العمل بالمراكز بشكل يومى وتقدم جلسات مجانيه بدون اى مقابل لذوى الهمم.