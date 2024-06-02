ندوة تثقيفية عن "دور المرأة في المجتمع" لعضوات نادي الفتاة والمرأة بالإبراهيمية

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة؛ قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن (دور المرأة في المجتمع) وذلك بمركز شباب أبو جبر التابع لإدارة شباب الإبراهيمية، وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور أحمد عبد الخالق المدرب المعتمد بتقديم الندوة، والذي أوضح فيها دور المرأة داخل المجتمع والاسرة وسوق العمل والسياسة والطب والعمل التطوعي؛ فللمرأة دور عظيم في كافة المجتمعات إذا ما تم توظيف دورها بشكل فعال، فهي حجر الاثاث في المجتمع سواء كان حضري أو ريفي أو صحراوي أو ساحلي أو قبلي، فالمرأة خلقت لتكون نواة الأسرة بجانب دورها كربة منزل ورائدة أعمال وطبيبة وفي مناصب سياسية رفيعة، وكذلك يبرز دورها بالعمل التطوعي.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، للوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية؛ لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولاً إلى الاستقلال المادي، ورفع مستوي المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها، وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وفي سياق متصل، نظمت إدارة أندية الفتاة والمراة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم لقاءً توعويا حول «تحقيق المساواة بين الجنسين» بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا، تفعيلًا لمبادرة «كوني قدوة» والذي يستهدف بشكل عام التوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب ادارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة.