الشرقية تكثيف الحملات على المخابز عقب تحريك سعر رغيف الخبز المدعم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المخابز على مستوى المحافظة، للإطمئنان على أرصدة الخبز من خلال الماكينة بكل مخبز والتأكد من الأوزان والمواصفات المقررة لتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لما جاء بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 18 لسنة 2024 الخاص بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم من خمس قروش إلى عشرون قرشًا.

وأوضحت وكيلة وزارة تموين الشرقية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها لتلقي أي شكاوى واردة من المواطنين، وشن حملات تفتيشية ورقابية للمرور على المخابز للتأكد من الأوزان والمواصفات المقررة والأرصدة، مؤكدة إنتظام جميع المخابز في صرف حصة كل مواطن من الخبز البلدي المدعم المستحق بالبطاقات التموينية بشكل طبيعي بالسعر الجديد.

وفي سياق متصل، قال حسن محمدي، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية، إن جميع المخابز العاملة في كافة مدن وقرى الشرقية؛ عملت بشكل طبيعي اليوم السبت، في أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة لتسعير رغيف الخبز، والذي ارتفع ثمنه من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاسبوع الماضي، مؤكدًا أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، في حين يُباع بـ 5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.

وردًا على تساؤل الوفد من سوء حالة رغيف الخبز في عدد من المخابز بناءًا على شكاوي وردت لمراسل الوفد في المحافظة، أكد أن المطاحن هي المسؤول الأول عن جودة رغيف الخبز، كونه هو مورد الدقيق الخام الذي يمثل النسبة الأكبر في جودة أو سوء حالة رغيف الخبز، لافتًا إلى وجود بعض الرطوبة الزائدة والشوائب في بعض الكميات المستلمة، بقوله «إذا كان الدقيق الخام جيد فلابد أن يتم إنتاج رغيف جيد».

وكشف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية، عن لقاء مرتقب غدًا الأحد، سيضم عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع، للاتفاق على منظومة سعرية جديدة للمحاسبة بين المخابز والتموين، بحيث تكون مُرضية لإصحاب المخابز، بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت على مُدخلات الإنتاج مثل الخميرة التي ارتفع سعرها بنسبة تزيد عن 200٪، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والغاز خلال الأعوام الماضية.