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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جامعة طيبة: امتحانات نهاية العام تسير بانتظام ولم نتلق أي شكاوى

امتحانات جامعة طيبة
امتحانات جامعة طيبة

تتواصل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 بجامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، للأسبوع الثاني، في أجواء هادئة ومنظمة، دون تلقي أي شكاوى من الطلاب، وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بانتظام ونزاهة.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن الجامعة خصصت غرفًا مجهزة بكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة، ووفرت لجانًا متخصصة للإشراف على سير الامتحانات وتقديم المساعدة للطلاب.

كما وجهت إدارة الجامعة الشكر لجميع العاملين في الجامعة على جهودهم المتميزة في الإعداد والتنظيم الجيد للامتحانات، وللطلاب على التزامهم وانضباطهم خلال فترة الامتحانات.

وتستمر امتحانات جامعة طيبة التكنولوجية حتى 11 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الامتحانات بعد نحو أسبوعين من انتهاء الامتحانات.

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