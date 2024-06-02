5 دورات لـ389 متدرب خلال مايو الماضي بالشرقية

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، إن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة «هندسة جرافيك، وتصميم، البرمجة»، ويمنح دورات «التنمية البشرية، الموارد البشرية، بنوك بورصة، تحكيم دولي»، مشيراً إلى أن المركز خلال شهر مايو الماضي قام بتنفيذ 5 دورات تدريبية لعدد 389 متدرب.

وذكر الدورات التدريبية، وهي: دورات التأهيل علي برامج ICDL ، واختبارات ICDL، استفاد منها 102 متدرب، وعقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows - Word- Excel POWERPOINT ACCESS- web -Mob.App- اختبارات التحول الرقمي) استفاد منها 168 متدرب، ودورة TOT استفاد منها 11 متدرب.

وتم عقد دورة عن الأسعافات الأولية استفاد منها ٤٠ متدرب، وعقد دورة عن الإعداد لشغل وظائف القيادة الإشرافية استفاد منها 68 متدرب.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام باستضافة الإجتماعات الآتية: «منظومة المراكز التكنولوجية، لجنة النظر في تظلمات التصالح» الاجتماع الأول، الإجتماع الثاني استفاد منها 47 متدرب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم السبت، احتفالية المحافظة لإحياء ذكرى مسار رحلة العائلة المقدسة لمنطقة تل بسطا بالزقازيق، بعنوان «رحلة سلام»، والتى أُقيمت تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ونيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وذلك بمنطقة آثار تل بسطة كأحد مواقع المسار بمدينة الزقازيق، في إطار الاهتمام بالمشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية.

واعتادت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، على تنظيم الاحتفالية كل عام بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، والغرفة التجارية بالشرقية، وذلك لما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية سياحية.