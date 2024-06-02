فوضى الخبر بقنا.. المخابز التزمت بالسعر وتلاعبت فى وزن العيش

حالة من الفوضى تشهدها العديد من المخابز السياحية بمحافظة قنا، خلال تلك الأيام بسبب انعدام الرقابة التموينية عليها، ما جعل العديد من أصحاب تلك المخابز يتلاعبون فى أوزان الرغيف السياحى، بلا رقيب او حسيب مستغلين حالة التخبط فى الأسواق والأسعار، والتى تعانى منها المحافظة خلال تلك الأيام .

وبالرغم أن الأسابيع الماضية قد شهدت انخفاضا كبيراً فى أسعار الدقيق، وذلك على المستوى المحلى والعالمى، ضمن موجة الانخفاضات التى عمت العديد من السلع والمواد الغذائية، خصوصا عقب تحرير سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة والافراج الجمركى عن العديد من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية فى الموانى المصرية.

هذا الانخفاض طال اسعار الدقيق ، وهو ما جعل العديد من المخابز السياحية وتحت وطئة الحملات التموينية، تعلن تخفيض سعر رغيف الخبز السياحى من ١٢٥ و١٥٠ قرش لرغيف ليصبح السعر واحد جنية لكل رغيف.

يقول جمال حمدى موظف، هناك حالة من التخبط لدى العديد من أصحاب المخابز السياحية، فى طريقة التسعير بالرغم من إقرار الإدارات التموينية مدعومة بالمجالس البلدية سعر واحد جنية لرغيف الخبز الحر، الا ان هناك تلاعب فى أوزان الارغفة قضى على هذا التخفيض الذى أصبح وهمى .

وذكر على عبد الفتاح، موظف على المعاش، أن اغلب المخابز السياحية قامت بالفعل بخفض سعر رغيف الخبز من ١٢٥ قرش إلى ١٠٠ قرش اى واحد جنية، وذلك تحت ضغط حملات السوشيال ميديا والتموين، الى ان هذا التخفيض جاء على حساب وزن الرغيف الذى أصبح فى حدود ٧٠ جرام و ٨٠ جرام على أقصى تقدير.

وطالب رسلان محمود، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة والعقوبة على المخالفين من أصحاب المخابز معدومى الضمير، من المتلاعبين بقوت المواطنين، على حد تعبيره، مطالباً بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بنطاق محافظة قنا، مضيفاً ان حماية المستهلك لم يقدم شئ يذكر منذ أن تم إنشائه، بل بالعكس نشهد تراجعا كبيرا لدور الرقابة على مستوى المحافظة خاصة تلك الفترة .

طالبت سهير احمد، ربة منزل، الحكومة بضرورة إلزام أصحاب المخابز بوضع وزن الرغيف وسعره فى مكان بارز بكل مخبز لبيع الخبز، مع تشديد الرقابة التموينية على المخابز، وذلك لضمان عدم التلاعب فى وزن كل رغيف وتطبيق الأسعار الجديدة بدون أى تلاعب، مضيفه ان تخفيض الأسعار ليس هبةاو منحه من أصحاب المخابز بل حق للمواطنين بعد انخفاض اسعار الدقيق .