ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي.. تعرف على موعد صدام كأس السوبر الأوروبي

يتقابل فريقا ريال مدريد الاسباني بنظيره أتالانتا الإيطالي، شهر أغسطس المقبل، في لقاء مرتقب ينتظره عشاق الساحرة المستديره فى كل مكان، لحصد لقب كأس السوبر الأوروبي.

وتوج فريق ريال مدريد الاسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي، في المباراة التي ستقام قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025.

موعد كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا

ويقام لقاء كأس السوبر الأوروبي، على ملعب وارسو الوطني في بولندا، في 14 أغسطس المقبل.

يذكر أن، فريق مانشستر سيتي الانجليزي هو حامل لقب السوبر الأوروبي بنسخته الأخيره، بعدما تمكن من الفوز على إشبيلية بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وحصد ريال مدريد، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز بهدفين دون رد، على بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

وسجل هدفي ريال مدريد، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83.