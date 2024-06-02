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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"لحم ودم".. تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد

منة شلبي
منة شلبي

 تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النشاط الفني من خلال استعدادها لمسلسل "لحم ودم"، المقرر أن يتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

تفاصيل مسلسل “لحم ودم”:

 كانت تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة مسلسل جديد بعد غيابها عن المشاركة في موسم رمضان الماضي 2024. 

 وتواصل الفنانة منة شلبي في الفترة الحالية، التحضير لمسلسلها الجديد "لحم ودم"، إخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المفترض أن يُعرض على منصة شاهد، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال الفنانة منة شلبي: 

 كانت انتهت الفنانة منة شلبي، أخيرًا من تصوير فيلم "الهوى سلطان"، ويشاركها البطولة كل من: "أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، سماح أنور، وجيهان الشماشرجي، العمل تأليف وإخراج هبة يسري.

 وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تجسد منة دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.

 كما انتهت منة شلبي، من تصوير فيلم "فرقة الموت"، بطولة أحمد عز، تأليف صلاح الچهيني، وإخراج أحمد علاء، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم الفنان آسر ياسين، سماح أنور، فريدة سيف النصر، عصام عمر، چيهان الشماشرجي، وآخرون.

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