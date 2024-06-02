محافظ القاهرة: انتظام عمليات صرف الخبز المدعم للمواطنين بكافة مخابز العاصمة

بعد القرارات الوزارية الجديدة ..

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام عمليات صرف الخبز المدعم للمواطنين بكافة مخابز القاهرة بعد القرارات الوزارية الجديدة موجهًا مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف حملات المرور الدورى علي المخابز وبقالى التموين ومستودعات الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقة الدعم.



ووجه محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بقيام كل الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعه عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين.

غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى من المواطنين بشأن انتظام صرف الخبز



وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى من المواطنين بشأن انتظام صرف الخبز وأن العمل فى كافة المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن سواء ليوم أو ثلاثة أيام دون اي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.



وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور .

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، اعلنت فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026، وذلك خلال أعمال الدورة ال 12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة والتي تُعقد حالياً بدولة أوزبكستان.

وقد أكد السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026 يحمل في طياته قيمة ودلالة كبرى نظرا لما تمتلكه القاهرة من مقومات سياحية متنوعة وارث حضاري وثقافي متميز ، حيث ان القاهرة تعد متحفا مفتوحا لكنوز الحضارة الإسلامية العريقة ، كما يعد أيضا تتويجا لاستراتيجية الدولة المصرية التي ارسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتمثل في احياء التراث التاريخي والحضاري، ولا سيما، الاسلامي، لمدينة القاهرة التي شرفت باستقبال آل البيت رضي الله عنهم اجمعين ، وكذلك تشهد اضرحتها و مساجدها على عظمة الفن والحضارة الإسلامية فاستحقت لقب " مدينة الألف مأذنة " واستحق احد ابرز واعرق شوارعها وهو شارع الاشراف ان يحمل لقب" بقيع مصر"

وقد ثمن السيد المحافظ على جهود وزارة السياحة والآثار و ما تقوم به لتطوير منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break الذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً هاما ، مشيرا إلى أن منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير ورفع كفاءة واحياء العديد من المزارات التاريخية والروحانية والتراثية وكذلك إعادة صياغة واستخدام المناطق التراثية بعد إعادة تأهيلها وتطوير المحيط العمراني الشامل ، فالقاهرة تحمل تاريخ عريق يمتد الى ١٠٥٥ عاما، وتعد مقصدي سياحيا ليس فقط إقليميا، بل أيضا عالميا