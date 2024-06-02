إنخفاض طفيف بأسعار اللحوم والدواجن البيضاء اليوم الأحد بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 2 يونيو، إنخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء بمحلات بيع الطيور واللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إنخفاضا طفيفا في الأسعار صباح اليوم الأحد بعد وصول سعر التنفيذ إلى 90 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 350 إلى 380 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

إنخفاض أسعار الدواجن البيضاء والكيلو ب98 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 98 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيها، وسجل كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 118 جنيها والبط المولار بمبلغ 105 جنيها والبط البيور والفرنساوي 85 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 205جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 135 جنيها وبدون العظم بمبلغ 145 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 115 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 120 جنيها والهياكل 50 جنيها والأجنحة 57 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 150 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب115 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، بسبب قرب دخول عيد الأضحى المبارك، تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، موضحين أن الأسعار خلال هذه الفترة كان يجب أن تكون منخفضة عن ذلك لعدة أسباب ومنها دخول فصل الصيف وامتحانات المدارس وقرب دخول عيد الأضحى بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف ولكن ظهور متحور جديد تسبب في القضاء على حوالي 30 % من الثروة الداجنة وهو ماتسبب في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.