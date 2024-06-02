محافظ أسيوط: طفرة في تطوير منفلوط برصف 7 شوارع ودهان البلورات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن شوارع مدينة منفلوط قد شهدت طفرة في أعمال التطوير بالشوارع والميادين خاصة التي تم نهو أعمال البنية التحتية بها كتوصيل (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الانترنت) وغيرها حيث تم رصف 7 شوارع رئيسية وميدان فضلاً عن تحديد الأرصفة ودهان البلدورات وتركيب بلاط الانترلوك للأرصفة ضمن الخطة الاستثمارية 2023- 2024، ووفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لافتاً إلى العمل على لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين داخل مدينة منفلوط على أن يتم استكمال باقي الشوارع خلال الخطط القادمة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جاري رصف شارع المستشفى المركزي عقب رصف شارع الجبش وميدان القلعة بوسط المدينة فضلاً عن الانتهاء من رصف شوارع (عمر بن الخطاب وابوهريرة وجمال عبدالناصر والكاشف) خلال الأيام الأخيرة بخلاف رصف شوارع وتفرعات جناين أيوب وشارع البنك الأهلي المصري وذلك بإشراف ومتابعة ميدانية لمراحل التنفيذ وأعمال الرصف من محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وعبد التواب أحمد ومحمود ياسين نائبي رئيس المركز وبمشاركة المهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط، والمهندس محمود صلاح الشوربجي مدير إدارة الطرق بالمركز ومسؤول الاشغالات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى متابعة مراحل العمل للاطمئنان على مطابقة المواصفات والمعايير المقررة حيث تم تجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ووضع التربة الزلطية وورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات الفنية لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.